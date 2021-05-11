Хотевшие купить запрещенные вещества туристы убили полицейского и сели в тюрьму

Американские туристы, хотевшие купить наркотик, приняли полицейского за преступника и убили его. За свое преступление они отсидят пожизненный срок в тюрьме, сообщает New York Post.

В 2019 году двое американских студентов — 21-летний Финнеган Ли Элдер (Finnegan Lee Elder) и 20-летний Габриэль Наталь-Хьорт (Gabriel Natale-Hjorth) находились в Риме. Молодые люди решили купить запрещенные вещества у местного наркоторговца, однако тот обманул американцев, забрав их деньги.

Туристы решили проучить продавца и украли у него мобильный телефон, потребовав взамен вернуть потраченные средства. Итальянский полицейский Марио Черчелло Рега (Mario Cerciello Rega) и его напарник, стоявшие неподалеку, решили вмешаться.

Стражи порядка были в штатской одежде, поэтому, как утверждают адвокаты подсудимых, американцы приняли их за преступников. В ходе смертельной драки Ли Элдер нанес 11 ножевых ранений Реге, а позже Наталь-Хьорт помог спрятать орудие убийства.

Как утверждали на суде обвиняемые, они действовали в порядке самообороны. В среду, 5 мая, им был вынесен приговор — за убийство полицейского каждый из них получил пожизненный срок.

Ранее в апреле американский турист приобрел запрещенные вещества во время отпуска в Пуэрто-Рико и был убит на берегу моря. Путешественник с другом подверглись нападению после покупки наркотиков.