Сотрудники аэропорта в США по ошибке убили россиянина и оказались под следствием

Сотрудники аэропорта в США оказались под следствием, после того как семья убитого ими по ошибке россиянина решила обжаловать отчет прокуратуры. Об этом пишет New York Post.

12 апреля 2019 года россиянин Евгений Лагода летел в Нью-Йорк из Москвы с рабочими целями. На борту у мужчины начался припадок — согласно материалам суда, у россиянина «шла кровь изо рта», «он был заметно дезориентирован, обильно потел, а глаза были пустыми».

Придя в себя, Лагода начал проявлять агрессию. После приземления самолета в аэропорту назначения первый прибывший на борт сотрудник полиции пытался успокоить мужчину, но Лагода не понимал английского. Тогда офицер обрызгал его содержимым перцового баллончика, а затем ударил россиянина по лицу, сбив его с ног.

«Офицер изо всех сил пытался надеть наручники на Лагоду и в ходе борьбы оказался верхом на мужчине, который лежал на спине. Полицейский сел россиянину на грудь и туловище», — говорится в судебных документах.

Еще несколько полицейских удерживали Лагоду, нанося ему удары. В конце концов, когда россиянина перевернули, сотрудники аэропорта заметили, что его шея посинела — они проверили у него пульс и не обнаружили его. Только после этого правоохранители сняли с мужчины наручники и попытались сделать ему искусственное дыхание.

Из-за некомпетентных действий администрации аэропорта бригада скорой помощи прибыла на место только через 20 минут. Смерть Лагоды констатировали в местной больнице. Согласно отчету судмедэксперта, россиянин умер от остановки сердца из-за сочетания различных факторов, включая судороги.

Несмотря на официальный отчет о вскрытии, в котором причиной смерти российского гражданина называется убийство, офис генерального прокурора штата Нью-Йорк не нашел уголовно наказуемой вины полицейских аэропорта.

Отец погибшего россиянина, Григорий Тихоплав, подал иск в Верховный суд Манхэттена против администрации воздушной авиагавани в пятницу, 9 апреля. Представители аэропорта отказались давать комментарии по незавершенному судебному разбирательству.

Ранее в марте родственники погибшей в доме парня стюардессы easyJet обвинили полицию в халатности и некомпетентности из-за нераскрытого дела. Семья бортпроводницы считает, что ее могли убить. Например, в доме была обнаружена кровь молодого человека на полотенцах и дверных ручках, однако это не вызвало подозрений у полиции.