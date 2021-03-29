Родственники погибшей в доме сожителя стюардессы обвинили полицию в халатности

Родственники погибшей в доме парня стюардессы easyJet обвинили полицию в халатности и некомпетентности из-за нераскрытого дела. Об этом пишет Daily Mail.

Уточняется, что в 2017 году 45-летняя стюардесса Лиза Сприггс (Lisa Spriggs) была найдена мертвой в доме своего сожителя 43-летнего Марка Эшли (Mark Ashley) в Дисайде, Северном Уэльсе.

Как сообщил следствию Эшли, в тот день он со своей девушкой выпивал в баре. Спустя какое-то время после возвращения домой мужчина услышал подозрительный шум и обнаружил тело Спригсс у подножья лестницы. Эшли сразу же позвонил в службу спасения, в то время как его брат пытался оказать бортпроводнице первую помощь.

Пострадавшую доставили в больницу, однако спасти ей жизнь не удалось. Вскрытие показало, что у нее был проломлен череп, также в ее крови обнаружили дозу алкоголя, в два раза превышающую норму, и следы антидепрессантов. По мнению патологоанатомов, такое сочетание веществ могло вызвать сонливость и головокружение у Сприггс.

Тем не менее семья погибшей считает, что ее могли убить. Например, в доме Эшли на полотенцах и дверных ручках была обнаружена его кровь, однако это не вызвало подозрений у полиции — мужчина объяснил, что порезался, когда открывал шампанское.

Более того, по словам адвоката семьи, полиция опросила только тех людей, которые были в ту ночь вместе со Сприггс в одном доме — Эшли, его мать и брата. «Единственными опрошенными людьми были возможные преступники», — поделился мнением юрист.

Также коллега Сприггс вспомнил, что незадолго до ее смерти она жаловалась на собственническое поведение своего парня. Родственники девушки не верят версии Эшли и намерены требовать продолжения расследования.

Ранее, в январе, мать стюардессы, которую нашли мертвой в роскошном филиппинском отеле после вечеринки, рассказала, что ее дочь изнасиловали перед убийством. Как заявила женщина, она видела тело дочери после случившегося и не верит официальным результатам вскрытия, которые показали, что девушка умерла от разрыва аорты.