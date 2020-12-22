Стали известны подробности дела об убийстве дочери миллионера во время секса

Новозеландца Джесси Шейна Кемпсона (Jesse Shane Kempson) окончательно признали виновным в убийстве дочери миллионера Грейс Миллан (Grace Millane) во время секса и разрешили разглашать его имя. Подробности сообщает издание Daily Mail.

По информации журналистов, прежде имя обвиняемого держалось в секрете, поскольку его адвокат заявил, что эти данные могут помешать справедливому судебному разбирательству. Несмотря на то что приговор по этому делу был вынесен еще в феврале, преступник не признал своей вины и подал апелляцию, однако суд отклонил ее во вторник, 22 декабря, после чего его имя разрешили предать огласке.

Как стало известно в ходе расследования, Миллан путешествовала по Новой Зеландии в конце 2018 года. Тогда обвиняемый познакомился с девушкой через приложение знакомств Tinder, и она согласилась на встречу с ним, поскольку отмечала в этот день свой день рождения. После ужина в ресторане пара поехала в гостиницу, где Кемпсон во время секса задушил девушку и сделал несколько ее фотографий в обнаженном виде. Потом он вывез тело убитой в чемодане и оставил в лесу.

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Сразу после этого преступник встретился с другой женщиной и рассказал ей о вымышленном друге, убившем незнакомку во время полового акта. Позже его новая знакомая услышала о громком деле и сообщила в полицию об этом разговоре.

Кроме того, выяснилось, что 28-летний Кемпсон уже был осужден за изнасилование другой женщины в мотеле за несколько месяцев до этого преступления. Также его признали виновным в нападении на бывшую девушку.

Суд приговорил его к пожизненному заключению с 17-летним сроком без возможности условно-досрочного освобождения.

9 декабря 2018 года полиция обнаружила в Новой Зеландии тело пропавшей во время кругосветного путешествия туристки из Англии. 22-летняя дочь миллионера Грейс Миллан перестала выходить на связь за несколько дней до этого. Ее тело было спрятано в кустах возле так называемой Живописной дороги (Scenic Drive). Предположительно, убийца привез его туда на арендованной машине, которую позже оставил за 300 километров, в городе Таупо на севере Новой Зеландии.