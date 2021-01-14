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Мать убитой в роскошном отеле стюардессы рассказала об изнасиловании дочери

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Фото: @xtinedacera

Мать стюардессы, которую нашли мертвой в роскошном филиппинском отеле после вечеринки, рассказала, что ее дочь изнасиловали перед убийством. Слова женщины приводят журналисты издания Daily Mail.

Как считает Шэрон Дасера (Sharon Dacera), она видела тело своей дочери после случившегося и не верит официальным результатам вскрытия, которые показали, что она умерла от разрыва аорты.

«Если бы вы, будучи матерью, увидели тело Кристины, вы бы обязательно почувствуете всю ту боль, которую ей пришлось пережить. Но моя дочь не может говорить об этом, потому что она умерла. У нее были рваные раны и синяки, однако в медицинском заключении об этом ничего не сказано, поэтому принимать его я отказываюсь», — заявила Дасера.

Помимо этого семья погибшей потребовала уволить сотрудника судебно-медицинской службы Филиппинской национальной полиции, обвинив его в непрофессионализме, а также провести честное расследование. «Произошло настоящее преступление. И виновных в смерти моей дочери нужно наказать», — высказалась мать девушки.

Тем не менее представители правоохранительных органов заявили, что пока им не хватает улик для установления того, что стюардесса подверглась сексуальному насилию. Повторное вскрытие должно быть проведено сотрудниками Национального бюро расследований (NBI) в ближайшее время.

Ранее в январе один из подозреваемых в убийстве стюардессы Philippine Airlines (PAL), тело которой обнаружили в ванной филиппинского отеля, объяснил свой поцелуй с ней, попавший на камеры видеонаблюдения накануне ее смерти. Мужчина заявил, что она сама инициировала близость, а он предпринимал попытки ее оттолкнуть.

Об убийстве Кристин Дасеры в филиппинском отеле City Garden Hotel стало известно в начале января. 23-летняя девушка отмечала Новый год с друзьями и коллегами. Ее тело было обнаружено утром в ванной. После неудачной попытки проведения сердечно-легочной реанимации бортпроводницу доставили в больницу, где врачи констатировали смерть.

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