Подозреваемый в убийстве стюардессы объяснил поцелуй с ней накануне смерти

Один из подозреваемых в убийстве стюардессы Philippine Airlines (PAL), тело которой обнаружили в ванной четырехзвездочного филиппинского отеля, объяснил свой поцелуй с ней, попавший на камеры видеонаблюдения, накануне ее смерти. Об этом пишет The Courier Mail.

На кадрах видеозаписи видно, как 23-летний Валентин Росалес (Valentine Rosales), которого обвиняют в причастности к гибели Кристин Дасеры (Christine Dacera), ведет бортпроводницу под руку по коридору гостиницы, затем они целуются и пытаются открыть дверь номера.

Росалес подчеркнул, что сотрудница авиакомпании сама инициировала поцелуй, и он предпринимал попытки ее оттолкнуть. «Я пытался открыть дверь. Позвонил в дверь. А она меня схватила», — рассказал он.

Друг стюардессы, который тоже присутствовал на вечеринке, после которой она умерла, заметил, что любая молодая женщина может с кем-то целоваться, будучи в нетрезвом состоянии.

Согласно результатам вскрытия, смерть наступила в результате разрыва аорты.

Об убийстве Дасеры в филиппинском отеле City Garden Hotel стало известно в начале января. 23-летняя девушка отмечала Новый год с друзьями и коллегами. Ее тело было обнаружено утром в ванной. После неудачной попытки проведения сердечно-легочной реанимации бортпроводницу доставили в больницу, где врачи констатировали смерть.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на бедрах и коленях погибшей синяки и порезы. Полиция предъявила обвинения 11 постояльцам соседних номеров, знавшим погибшую девушку; в настоящее время трое из них были освобождены из-под стражи.