Блогерша заглянула под ковер и узнала о кровавом убийстве в доме

Пользовательница TikTok под ником @dontbeanashhole напугала зрителей находкой в своем доме. Заглянув под ковер, она узнала подробности кровавого убийства, произошедшего в ее жилье несколько лет назад. Ролик был опубликован в начале июня, на него обратило внимание издание Daily Star.

Блогерша рассказала, что знала о совершенном в ее доме преступлении, но эта информация не пугала ее до того момента, как девушка не заглянула под ковер в одной из комнат. Оказалось, на полу был нарисован контур человеческого тела, а рядом с ним — написанный маркером номер дела и дата (19 января 2018 года). Еще выше девушка запечатлела пятно, напоминающее кровь.

Некоторые зрители поддержали @dontbeanashhole и назвали ее находку безумной. Другие же усомнились, что в доме девушки действительно когда-то произошло убийство. Они предположили, что либо блогерша сама нарисовала контур человеческого тела на полу, либо кто-то из бывших владельцев дома решил над ней подшутить.