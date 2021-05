Герой реалити-шоу рассказал историю об убийстве матери и расстроил зрителей

Участник британского реалити-шоу First Dates («Первые свидания») по имени Бенги (Bengy) рассказал своей собеседнице о травме из детства, связанной с убийством его матери. Он назвал тот день худшим в его жизни. Рассказ британца растрогал телезрителей, в комментариях в Twitter они признались, что с трудом сдерживали эмоции, слушая его историю. На это обратило внимание издание The Mirror.

Бенги раскрыл подробности трагедии во время первого свидания с другой героиней программы Ларой (Lara). Он рассказал, что лишился матери в 15 лет — ее убил человек, который периодически забирал подростка из школы.

«День, когда мне сообщили это известие по телефону, был худшим в моей жизни. Я помню, как прошел много километров. И воспоминания похожи на черно-белый фильм обо всех хороших временах, который крутится у вас в голове. Это было сюрреалистично», — поделился Бенги. Он добавил, что после смерти матери как будто лишился частички своей души.

Фанаты шоу поддержали героя в соцсети. «Не могу представить жизнь без мамы. Это душераздирающе», — написал один из комментаторов. «Я думаю, его мама гордилась бы им, он кажется прекрасным парнем», — добавил другой. Третий поклонник программы отметил, что едва сдержал слезы во время просмотра шоу.

