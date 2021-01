Звезда реалити-шоу решился на операцию из-за страха смерти

Звезда британского реалити-шоу The Only Way Is Essex («Единственный путь — это Эссекс») Джеймс Арджент (James Argent) рассказал, что решился на операцию на желудке из-за страха смерти от коронавируса. Об этом он заявил в интервью на ток-шоу Loose Women («Свободные женщины»), сообщает The Mirror.

26-летний мужчина отметил, что с детства боролся с ожирением. Однако в настоящее время он весит больше, чем когда-либо прежде в своей жизни. Из-за скуки и одиночества во время самоизоляции британец начал сильно переедать. Вскоре это отразилось на его внешнем виде и здоровье.

Врач предупредил Арджента, что ему необходимо похудеть с целью избежать дополнительных рисков, если он вдруг заразиться COVID-19, так как ожирение увеличивает риск смертельного исхода.

Телезвезда планирует сделать бандажирование желудка, чтобы уменьшить его объем и купировать чувство голода. «Как только разберусь со своим весом, я наконец заживу полной жизнью… Меня ждет настоящее позитивное будущее», — уверен Арджент.

Ранее звезда британского реалити-шоу Love Island («Остров любви») Эмбер Джилл (Amber Gill) поделилась с подписчиками историей своего похудения. Женщина выложила несколько снимков «до» и «после», сделанных с разных ракурсов.