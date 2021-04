Внезапную смерть звезды реалити-шоу решили расследовать

Внезапная смерть звезды британской версии реалити-шоу «Большой брат» (Big Brother) Никки Грэм (Nikki Grahame) стала причиной открытия внутреннего расследования в больнице, где находилась участница проекта незадолго до кончины. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Отмечается, что такое решение принято из-за опасений членов семьи Грэм. По их мнению, женщина была преждевременно выписана домой для продолжения лечения анорексии.

38-летняя Грэм провела три недели в больнице города Дорчестер на юго-западе Англии. Она ушла из медицинского учреждения 9 апреля, а на следующий день ее тело обнаружили в лондонской квартире.

Пресс-секретарь больницы сообщила, что сотрудники глубоко опечалены смертью Грэм. «В настоящее время проводится полноценное внутреннее расследование обстоятельств смерти мисс Грэм», — подчеркнула она. Представитель пояснила, что вся информация и результаты расследования будут конфиденциально переданы семье.

Источник, близкий к семье звезды, рассказал, что родные считают врачей виновными в скорой кончине женщины. «Близкие к Никки считают, что она была бы жива сегодня, если бы ее не выписали так скоро», — подчеркнул собеседник.

Ранее звезда британского реалити-шоу The Only Way Is Essex («Единственный путь — это Эссекс») Джеймс Арджент (James Argent) рассказал, что решился на операцию на желудке из-за страха смерти от коронавируса. По словам мужчины, из-за самоизоляции он начал сильно переедать.