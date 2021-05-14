Внезапную смерть звезды реалити-шоу объяснили

Внезапная смерть звезды британской версии реалити-шоу «Большой брат» (Big Brother) Никки Грэм (Nikki Grahame) связана с тем, что она страдала от анорексии. Как сообщает Daily Mail, ее кончину объяснил врач во время внутреннего расследования в больнице, где находилась участница проекта.

Заключение содержится в специальном документе, выписанном специалистом. В нем указано, что именно нервная анорексия является причиной смерти Грэм. В связи с расстройством приема пищи она в течение трех недель проходила лечение, а после была отправлена домой. Женщину обнаружили мертвой в ее лондонской квартире на следующий день после выписки из медицинского учреждения.

Ранее сообщалось, что члены семьи Грэм попросили провести расследование из-за опасений, что звезда реалити была преждевременно выписана для продолжения лечения в домашних условиях. Источник, близкий к семье звезды, отмечал, что родные считают врачей виновными в смерти Грэм.

38-летняя Грэм страдала от анорексии большую часть своей жизни, впервые с диагнозом ее госпитализировали в 12 лет. На момент смерти в апреле она весила около 32 килограммов. Семья собирала пожертвования для проведения похоронной церемонии, а после направила часть оставшихся средств на помощь в лечении других пациентов с анорексией.