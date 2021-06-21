Украинка показала свой нос «до и после пластики» и разозлила подписчиков

Жительница Украины показала «результат пластической операции» на носу и разозлила пользователей сети. На размещенное в TikTok видео обратили внимание журналисты The Sun.

22-летняя Ольга Бандерук опубликовала ролик, в котором продемонстрировала свое лицо якобы до и после ринопластики. Девушка сняла свой нос до операции, а затем показала себя в период восстановления после нее. На ее лице были синяки, а нос перевязан бинтами. В конце видео украинка показала результат процедуры — ее нос стал значительно меньше и ровнее. Пост стал вирусным и набрал 13,6 миллиона просмотров и 878,7 тысячи лайков.

Подписчики блогерши заподозрили ее во лжи, утверждая, что Бандерук не делала операцию, а большой нос в начале ролика — это фильтр, искажающий внешность. «Очень правдоподобно, но салфетки вас выдали», «Сразу поняла, что все кадры сделаны в один день, по петуху на волосах», «В начале видно эффект — нос дернулся», «Постанова. Скукота», «На первом кадре маска начала шевелиться на носу», — писали они.

Материалы по теме Разрезающая красота Ужасные травмы и страшные уродства делают людей только лучше «Русской женщине плохо выглядеть нельзя» Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?

Позже Бандерук призналась, что действительно не делала операцию, и видео был шуточным. «Я не ожидала, что мой ролик сможет вызвать столько осуждения в мою сторону. Для начала я обращусь к людям, которые не понимают, что такое шутки. Зачем вы сидите в TikTok? Что вы тут забыли? Идите телевизор смотрите», — сказала она.

В марте австралийские косметологи разработали новый способ изменения формы носы без хирургического вмешательства. Вместо ринопластики или введения инъекций специалисты из Сиднея предлагают посетителям пройти плазменную терапию фибробластами, которая подтягивает и улучшает внешний вид кожи. Отмечается, что стоимость такой процедуры значительно ниже цены за пластическую операцию — она равна 450 долларам за сеанс (33 тысячи рублей).