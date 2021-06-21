Авторитету Камазу вынесли приговор за призывы в TikTok к убийству полицейских

Красноармейский районный суд Владивостока приговорил местного жителя к двум годам лишения свободы за публичные призывы к убийству полицейских. Об этом сообщается на сайте суда.

Криминальный авторитет Василий Олейник по прозвищу Камаз разместил в социальной сети TikTok видеоролик, в котором выразил свое отношение к сотрудникам полиции и призвал к их убийству, уточняет издание «Восток медиа».

Суд признал мужчину виновным по статье 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии-поселении. Кроме того, осужденному запретили вести страницы в социальных сетях на протяжении двух лет.

После предъявления обвинения в экстремизме Олейник записал видеообращение с раскаянием и извинениями в адрес полицейских.

Его задержали 31 января 2021 года у себя дома после публикации призывов в соцсети. У мужчины изъяли мобильный телефон, с которого велась в сети трансляция экстремистского содержания. Полиция выяснила, что Олейник имеет криминальное прошлое. Он уже был судим за умышленное причинение вреда здоровью, причинение побоев и уничтожение чужого имущества.