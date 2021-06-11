Еще один российский блогер извинился перед Кадыровым за «неприемлемые слова»

Еще один российский блогер публично извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Поводом стали «неприемлемые слова», произнесенные подростком из Кабардино-Балкарии в ролике, опубликованном в TikTok. Об этом сообщается в чеченском Instagram-паблике eldit_net.

Как сообщает Telegram-канал «Двач», 14-летний блогер обратился к Кадырову, назвав его «шайтаном». Потом он получил под роликом комментарий с фразой «мы уже едем» и в ответ заявил, что «ждет и не боится».

Однако затем появилось видео с извинениями юноши. «Несколько дней назад я снял видео, где сказал неприемлемые слова в отношении Рамзана Кадырова. Я не должен был вести себя так по отношению к человеку старше меня возрастом. Я понял свою неправоту и прошу прощения», — сказал он.

«Двач» также опубликовал ролик, в котором несколько взрослых мужчин назвали себя родственниками подростка и обратились к Кадырову с просьбой простить их внука. «Мы его сильно поругали. Он осознал свой поступок. Мы также со своей стороны приносим свои искренние извинения и просим вас простить 14-летнего ребенка. Мы знаем вас как Героя России, как искреннего и пламенного борца с экстремизмом», — говорит один из мужчин в камеру.

В Instagram-аккаунте eldit_net юношу назвали «хамоватым подростком» и призвали молодых блогеров «интересоваться у старших о том, что можно, а что нельзя».

Ранее несколько пользователей TikTok уже приносили подобные извинения на камеру. В мае за свои высказывания извинился 17-летний пользователь TikTok из Перми, а позже и блогер из Тульской области, поддержавший подростка. Каждый из них после произошедшего удалил свои аккаунты.

Система публичных извинений за критику в адрес властей давно практикуется в Чечне. Так, в сентябре 2019 года чеченский гостелеканал «Грозный» показал в эфире, как юноша на камеру почти час извинялся за свои действия.