Кадыров отругал не подписанных на чеченский телеканал чиновников

Глава Чечни Рамзан Кадыров отругал местных чиновников за то, что они не подписаны на все официальные соцсети региона. Об этом сообщает телеканал «360».

«Они не товарищи нашему пути, они опасны для нас», — заявил он. Кадыров добавил, что не понимает, если у человека есть страница в Instagram, как он может не подписаться на телеканал «Грозный».

По мнению Кадырова, чеченского госслужащего, не интересующегося событиями своей родины, можно считать плохим работником.

Ранее Кадыров заставил местных чиновников отжиматься на дорожке в парке и снял их на видео. На опубликованной записи видно, что глава Чечни усложнил задачу своим подчиненным: для упражнений им пришлось использовать специальный снаряд с узким ухватом. Чиновники с трудом справились с заданием. Успешно пройти испытание удалось другу детства Кадырова и командиру отряда СОБР «Терек» Абузайду Висмурадову.