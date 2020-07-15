Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров заставил своих подопечных отжиматься на дорожке в парке и снял их на видео. Соответствующие кадры опубликовала газета «Комсомольская правда».

На записи видно, что глава республики усложнил задачу своим подчиненным: для упражнений им пришлось использовать специальный снаряд с узким ухватом. Чиновники с трудом справились с заданием. Как отмечает издание, успешно пройти испытание удалось другу детства Кадырова и командиру отряда СОБР «Терек» Абузайду Висмурадову.

Ранее глава Чечни публиковал видео с рыбалки. Он отметил красоты водных ресурсов республики, а также назвал рыбалку первоклассным видом активного отдыха. По словам Кадырова, он поймал и сразу отпустил несколько крупных рыбин.

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