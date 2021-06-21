Женщина заявила в полицию на матерящегося на нее соседского попугая

Жительница английского города Хартлпул, графство Дарем, пожаловалась в полицию на соседского попугая из-за того, что птица якобы оскорбляла ее. Об этом сообщает издание The Sun.

58-летняя Гилл Григ (Gill Grieg) заявила, что 60-летнй Стивен Девидсон (Stephen Davidson) научил самку жако по кличке Пабло материться на нее. Женщина не вытерпела оскорблений со стороны Пабло и обратилась к сотрудникам правоохранительных органов.

Девидсон признал, что 29-летняя птица умеет нецензурно выражаться, но категорически отрицал, что научил этим словам птицу именно для оскорбления соседки.

«Пабло много ругается. Я называю ее "грязный рот". Но она всего лишь копирует то, что слышит по телевизору или вокруг дома. Я не учил ее специально ругаться на кого-то», — подчеркнул он.

Мужчина пояснил, что Григ поссорилась с ним из-за его планов расширить дом. «Ему не понравилось, что мы против расширения. На самом деле у нас проблемы с ним, а не с его попугаем. Нам жаль, что Пабло втянута в эту историю», — заявила Григ.

В полиции подтвердили, что получили несколько обращений по поводу преследования. Полицейские находятся на связи с вовлеченными сторонами.

Ранее сообщалось, что cквернословящим попугаям в парке дикой природы в английском графстве Линкольншир запретили показываться на глаза публике после того, как они сказали посетителям «отвалите». Также птицы назвали одну из смотрительниц «жирной ублюдиной».