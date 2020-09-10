Сквернословящим попугаям запретили показываться на глаза посетителям зоопарка

Сквернословящим попугаям в парке дикой природы в английском графстве Линкольншир запретили показываться на глаза публике после того, как они сказали посетителям «отвалите». Об этом сообщает издание The Sun.

Начальник зоопарка Стив Николс (Steve Nichols) рассказал, что пять попугаев жако, которых отдали в парк владельцы, пришлось отстранить от показа из-за нецензурной брани. Николс уточнил, что, по всей видимости, хозяева попугаев не выдержали их ругани во время режима строгой изоляции.

В частности, птицы назвали одну из смотрительниц «жирной ублюдиной» и говорили посетителям: «Отвалите». «Один из них начал ругаться, а остальные присоединились», — пояснил начальник парка.

Николс отметил, что птицам важно вызвать реакцию. Поэтому они подзадоривают друг друга и ругаются, а затем давятся от громкого смеха.

«Пока мы не получали жалоб. Один маленький мальчик побежал и рассказал о попугаях своему отцу, который смеялся до истерики. Женщина-смотритель, которую обозвали “жирной ублюдиной”, тоже была в слезах от смеха», — рассказал он.

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