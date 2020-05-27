Суд решил допросить попугая по делу об убийстве хозяйки

Суд в Буэнос-Айресе, Аргентина, решил допросить попугая, который запомнил последние слова убитой жильцами хозяйки. Об этом сообщает издание Daily Mail.

46-летняя Элизабет Толедо (Elizabeth Toledo) сдавала комнату трем мужчинам. В 2018 году женщину изнасиловали и убили. В убийстве подозреваются двое из ее жильцов: 51-летний Мигель Сатуриньо Ролон (Miguel Saturino Rolon) и 62-летний Хорхе Рауль Альварез (Johge Raul Alvarez). С третьего мужчины подозрения были сняты после того, как он предоставил алиби.

Один из работавших на месте происшествия полицейских услышал из квартиры женский крик и слова: «Нет, пожалуйста, отпустите меня». Он заглянул в комнату, но обнаружил только лежавшее на матрасе на полу и покрытое синяками обнаженное тело Толедо и клетку с попугаем.

Полицейский считает, что попугай повторял последние слова жертвы. Сосед женщины подтвердил, что попугай регулярно повторял эти слова. Когда один из мужчин ударил Толедо, попугай сказал: «Почему ты ударил меня».

В качестве доказательств сторона обвинения учитывает след укуса на предплечье жертвы, который, как они утверждают, совпадает с отпечатком зубов Ролона. Найденные на теле Толедо образцы ДНК, по мнению прокуроров, могут доказать причастность Альвареза к изнасилованию и убийству.

Ранее сообщалось, что в США попугай предупредил хозяев о пожаре и спас их от гибели. Птица беспокойно повторяла: «Огонь! Огонь!»

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