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Силовые структуры
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16:53, 20 июня 2026Силовые структуры

Стало известно о спасении десятков посетителей краснодарского ТЦ сотрудниками МФЦ

Сотрудники МФЦ в Краснодаре спасли около 30 человек во время резни в торговом центре
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Сотрудники МФЦ в Краснодаре спасли десятки человек во время атаки 19-летнего местного жителя на торговый центр West Mall. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

По информации источника, сотрудники учреждения укрыли в служебном помещении около 30 человек. Уточняется, что одну из девушек, успевшую спрятаться, преступник ранил в шею. Все лицо пострадавшей было в крови, порез на шее она прижимала рукой.

Очевидцы ЧП рассказали, что многие из тех, кто находился в укрытии, были напуганы, однако старались не издавать лишних звуков, чтобы не привлечь к себе внимания. Они также слышали взрыв СВУ и крики, которые раздавались внутри ТЦ.

Кровавое нападение произошло днем 20 июня. 19-летний преступник с мачете ранил несколько человек. Во время нападения он кричал о мести за то, что его «всю жизнь обижают».

Одна из пострадавших не выжила, еще пять человек получили травмы. Среди них охранник, который находится в тяжелом состоянии.

Нападавшего задержали, с ним работают сотрудники силовых структур.

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