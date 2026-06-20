Появились подробности о напавшем на торговый центр в Краснодаре

Shot: Напавшему на ТЦ в Краснодаре 19 лет

Напавшему с мачете на посетителей торгового центра (ТЦ) West Mall в Краснодаре 19 лет. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, во время нападения молодой человек кричал о мести, за то, что его «всю жизнь обижают».

Собеседники Baza рассказали, что нападавший забежал в ТЦ и стал кого-то искать. Когда к нему подошел охранник, он ударил его ножом. Мужчины, которые также были в ТЦ, попытались остановить злоумышленника. Тогда он стал бросаться и на них.

В результате именно местные жители смогли задержать нападавшего до приезда правоохранителей.

Днем 20 июня в ТЦ West Mall на улице Западный Обход неизвестный с мачете напал на посетителей. Жертвой нападения стала женщина. Еще пять человек, включая охранника, который помогал задерживать преступников, получили серьезные травмы.

Злоумышленника задержали. С ним работают следователи.