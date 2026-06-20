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Силовые структуры
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15:54, 20 июня 2026Силовые структуры

Появились подробности о пострадавших при нападении с мачете на российский торговый центр

Одна женщина умерла, пять человек пострадали при нападении мужчины на российский ТЦ
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Первым пострадавшим при нападении молодого человека с мачете на посетителей торгового центра (ТЦ) West Mall в Краснодаре стал охранник. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Пострадавший стоял в дверях ТЦ, когда нападавший достал мачете из рюкзака. Охранник попытался его задержать, но в результате получил серьезное ранение в грудь. За его жизнь сейчас борются врачи.

Далее злоумышленник взорвал мощную самодельную петарду в здании ТЦ и стал нападать на посетителей. Число пострадавших сейчас выросло до пяти. Одна женщина не выжила.

Нападавшего задержали. Он попал на видео.

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