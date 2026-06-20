Появились подробности о пострадавших при нападении с мачете на российский торговый центр

Первым пострадавшим при нападении молодого человека с мачете на посетителей торгового центра (ТЦ) West Mall в Краснодаре стал охранник. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Пострадавший стоял в дверях ТЦ, когда нападавший достал мачете из рюкзака. Охранник попытался его задержать, но в результате получил серьезное ранение в грудь. За его жизнь сейчас борются врачи.
Далее злоумышленник взорвал мощную самодельную петарду в здании ТЦ и стал нападать на посетителей. Число пострадавших сейчас выросло до пяти. Одна женщина не выжила.
Нападавшего задержали. Он попал на видео.