Появились подробности о пострадавших при нападении с мачете на российский торговый центр

Одна женщина умерла, пять человек пострадали при нападении мужчины на российский ТЦ

Первым пострадавшим при нападении молодого человека с мачете на посетителей торгового центра (ТЦ) West Mall в Краснодаре стал охранник. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Пострадавший стоял в дверях ТЦ, когда нападавший достал мачете из рюкзака. Охранник попытался его задержать, но в результате получил серьезное ранение в грудь. За его жизнь сейчас борются врачи.

Далее злоумышленник взорвал мощную самодельную петарду в здании ТЦ и стал нападать на посетителей. Число пострадавших сейчас выросло до пяти. Одна женщина не выжила.

Нападавшего задержали. Он попал на видео.

