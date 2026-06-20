Напавший с мачете на посетителей российского ТЦ попал на видео

Задержанный за нападение на ТЦ в Краснодаре попал на видео

Один из задержанных за нападение на посетителей торгового центра (ТЦ) в Краснодаре попал на видео. Кадрами делится Telegram-канал Shot.

На кадрах мужчину с длинными волосами в черной одежде силовики ведут к служебному автомобилю. На улице в это время стоит большое количество людей.

Днем 20 июня в ТЦ West Mall на улице Западный Обход неизвестный с мачете напал на посетителей. Жертвой нападения стала женщина. Еще четверо человек, включая охранника, который помогал задерживать преступников, получили серьезные травмы.