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Силовые структуры
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15:30, 20 июня 2026Силовые структуры

Напавший с мачете на посетителей российского ТЦ попал на видео

Задержанный за нападение на ТЦ в Краснодаре попал на видео
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Один из задержанных за нападение на посетителей торгового центра (ТЦ) в Краснодаре попал на видео. Кадрами делится Telegram-канал Shot.

На кадрах мужчину с длинными волосами в черной одежде силовики ведут к служебному автомобилю. На улице в это время стоит большое количество людей.

Днем 20 июня в ТЦ West Mall на улице Западный Обход неизвестный с мачете напал на посетителей. Жертвой нападения стала женщина. Еще четверо человек, включая охранника, который помогал задерживать преступников, получили серьезные травмы.

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