Психиатры проверят напавшего на торговый центр в Краснодаре с мачете

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения с мачете на ТЦ в Краснодаре

В Краснодарском крае следователи возбудили уголовное дело по факту нападения 19-летнего местного жителя с мачете на посетителей торгового центра (ТЦ) West Mall в Краснодаре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбудили по статьям 105 УК РФ («Убийство») и 30, 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Учитывая характер его действий при совершении преступления, назначена судебно-психиатрическая экспертиза, отметили в ведомстве.

Днем 20 июня в ТЦ West Mall на улице Западный Обход молодой мужчина с мачете напал на посетителей. Жертвой нападения стала женщина. Еще пять человек, включая охранника, который помогал задерживать преступника, получили серьезные травмы.

Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб заявила в беседе с «Лентой.ру», что, возможно, напавший находился в невменяемом состоянии.