Женщина вызвала полицию из-за криков попугая о помощи

Жительница Флориды вызвала полицию, услышав крики попугая о помощи. Об этом написали сотрудники офиса шерифа округа Палм-Бич в своем Twitter.

Женщина позвонила в правоохранительные органы, услышав крики «Выпусти меня, выпусти меня!». Тогда к дому приехало четверо заместителей шерифа.

На подъездной дорожке они увидели хозяина дома, ремонтировавшего машину. По просьбе полицейских он прошел в дом и вскоре вернулся с кричащим попугаем. Увидев «пострадавшего», сотрудники правоохранительных органов рассмеялись.

Хозяин дома вскоре рассказал о своем попугае. «[Его зовут] Рэмбо, он сидел на жердочке и кричал (...). Я познакомил его с полицейскими и с соседкой, она тоже посмеялась», — поделился мужчина. По его словам, крикам о помощи попугай научился очень давно.

В конце ноября полиция голландского города Утрехт арестовала вора вместе с его попугаем. Представители полиции рассказали, что выехали на вызов о магазинной краже. Им удалось арестовать вора на месте, а на плече у преступника сидел попугай. Когда мужчину вместе с его питомцем доставили в изолятор, сотрудники правоохранительных органов осознали, что у них нет ни клетки, ни свободной камеры для птицы. Посовещавшись с задержанным, они посадили попугая в камеру к его хозяину. Для птицы принесли воду и белый хлеб.

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