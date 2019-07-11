Десятки умирающих попугаев с истошными криками упали с неба на школьников

В австралийском городе Аделаида 60 умирающих птиц упали с неба возле здания начальной школы. Об этом пишет Daily Mail.

В среду, 10 июля, около 60 обезумевших попугаев-корелла начали падать с неба и издавать истошные вопли. У них из клювов текла кровь.

Инцидент произошел на глазах у гулявших во дворе детей. По словам педагогов, они были травмированы печальным зрелищем. Один из учителей позвонил в местный центр по спасению птиц и сообщил о произошедшем. На место прибыла орнитолог Сара Кинг (Sarah King). Она осмотрела птиц и заключила, что их отравили.

«Мне 47 лет, я повидала всякое, но тут я расплакалась из-за истошных криков попугаев. Не могу даже представить, как отреагировали на это дети», — призналась Кинг. Орнитолог отметила, что за 27 лет работы не видела ничего подобного.

Команда из 11 волонтеров на протяжении всего дня тщетно пыталась спасти птиц. Они перевезли их в специальных контейнерах к ветеринарам для проведения вскрытия. Кинг также сказала, что другие птицы, живущие в этом районе, не пострадали от яда. Она надеется, что те, кто отравил попугаев, понесут за это ответственность.

В 2018 году сообщалось, что в американском городе Айдахо-Фолс, штат Айдахо, с неба упали более 50 мертвых гусей. Причиной их гибели предположительно был удар молнии.

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