Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:30, 20 июня 2026Из жизни

11-летний школьник вместо уроков уплыл в море на куске пенопласта

В Тайване мальчика, пропустившего уроки, нашли дрейфующим в море на куске пенопласта
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: Jam Press

В Тайване рыбак нашел 11-летнего школьника дрейфующим в море на куске пенопласта. Об этом сообщает Need To Know.

Утром 16 июня учитель школьника по фамилии Цзоу встревожился из-за его отсутствия. Семья мальчика, пропустившего уроки, считалась проблемной, поэтому педагог попытался связаться с родителями, но безуспешно. Полиция объявила ребенка в розыск после того, как никто не открыл дверь в доме.

Однако ближе к вечеру мальчика обнаружил в море на блоке пенопласта местный житель. Спасатели оперативно эвакуировали ребенка на берег и передали отцу, который работает в соседнем городе Синьчжу. По предварительной версии, Цзоу отправился к морю из соседнего городка Хулун, чтобы поиграть.

Материалы по теме:
Индейцы-затворники вышли из джунглей впервые за долгие годы и напали на людей. Почему они объявили войну цивилизации?
Индейцы-затворники вышли из джунглей впервые за долгие годы и напали на людей.Почему они объявили войну цивилизации?
22 августа 2024
72 дня в вечности. 49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
72 дня в вечности.49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
7 мая 2021
«Это настоящее чудо» Шесть мальчиков оказались на необитаемом острове и выжили. Их спасла дружба и сила воли
«Это настоящее чудо»Шесть мальчиков оказались на необитаемом острове и выжили. Их спасла дружба и сила воли
23 мая 2020

Ранее в Испании спасли мужчину, которого унесло в открытое море на надувном матрасе. Он дрейфовал в воде за 37 километров от берега.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Парень с мачете устроил резню в торговом центре в Краснодаре. Нападавший кричал, что его «всю жизнь обижают»

    Психиатры проверят напавшего на торговый центр в Краснодаре с мачете

    В Госдуме призвали изменить работу охраны ТЦ после нападения в Краснодаре

    Стала известна личность нападавшего в краснодарском ТЦ

    Трамп перестал дружить с Мелони

    11-летний школьник вместо уроков уплыл в море на куске пенопласта

    В Госдуме допустили состояние невменяемости у напавшего на посетителей торгового центра

    Иран вновь закрыл проход через Ормузский пролив

    Россиянка обнаружила голого соседа в постели со своими детьми

    Напавший на торговый центр в Краснодаре дал первый комментарий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok