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16:31, 20 июня 2026Мир

Трамп перестал дружить с Мелони

Трамп заявил, что перестал поддерживать дружеские отношения с премьером Италии Мелони
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evan Vucci / Pool / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что перестал поддерживать дружеские отношения с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Теперь, когда США нанесли военное поражение Ирану, она снова хочет со мной дружить, так как это понравится ее избирателям. Нет, спасибо», — отметил он.

Американский лидер раскритиковал премьера Италии за то, что не получил от нее военной поддержки во время ударов по Ирану. Также он вновь заявил, что на недавнем саммите «Большой семерки» Мелони излишне настойчиво просила сделать с ним совместное фото.

Ранее Трамп заявил, что Мелони «умоляла» его о совместном фото во время саммита «Большой семерки» (G7) во Франции. Премьер Италии назвала это утверждение «полностью выдуманным», добавив, что американский президент «проявляет гораздо больше уважения к врагам Запада, чем к старым, устоявшимся союзникам».

Глава итальянского МИД Антонио Таяни отменил визит в США из-за высказываний Трампа.

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