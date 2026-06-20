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16:55, 20 июня 2026Мир

США пообещали ослабить давление на Иран при выполнении требований

Джей Ди Вэнс: США ослабит давление на Иран при выполнении требований
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Eric Lee / Reuters

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс пообещал, что США ослабят экономическое давление на Иран в случае выполнения своих требований. Его слова передает РИА Новости.

Вэнс заявил, что Соединенные Штаты ничего не потеряют при отказе Ирана подчиниться. «Они все равно в очень ослабленной позиции», — заключил он.

Тем временем спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер уже прибыли в Швейцарию на переговоры с Ираном. С иранской стороны туда планирует отправиться глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

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