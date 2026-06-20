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16:21, 20 июня 2026Мир

Иран вновь закрыл проход через Ормузский пролив

Иран объявил о закрытии Ормузского пролива из-за агрессии Израиля против Ливана
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Stringer / Reuters

Иран вновь решил закрыть проход через Ормузский пролив для нефтяных танкеров и торговых судов. Об этом объявили в центральном штабе военного командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия», сообщает РИА Новости.

Уточняется, что такое решение было принято в ответ на агрессию Израиля против Ливана и нарушение Соединенными Штатами положения меморандума о взаимопонимании по прекращению войны. В штабе заверили, что Тегеран будет вынужден предпринять новые меры в случае, если атаки по Ливану не прекратятся.

Тем временем спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер уже прибыли в Швейцарию на переговоры с Ираном. С иранской стороны туда планирует отправиться глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Изначально переговоры США и Ирана в Швейцарии должны были состояться 19 июня. Американскую делегацию должен был возглавить вице-президент Джей Ди Вэнс, но он отменил вылет. Швейцарский МИД сообщил, что переговоры отменены.

По информации источников Associated Press, представители Ирана отказались от переговоров из-за продолжающихся боевых действий между Израилем и Ливаном.

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