Губернатор прокомментировал нападение на посетителей в ТЦ Краснодара

Губернатор Краснодарского края выразил соболезнования близким не выжившей в ТЦ West Mall

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования близким женщины, не выжившей во время нападения на посетителей торгового центра (ТЦ) West Mall. Он прокомментировал случившееся в своем Telegram-канале.

«К сожалению, погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования близким. На место сразу выехали бригады скорой помощи. По предварительным данным, пострадали пять человек», — рассказал губернатор.

Он отметил, что в настоящее время пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Их состояние врачи оценили как средней степени тяжести. Правоохранители расследуют детали и причины произошедшего.

Днем 20 июня в ТЦ West Mall на улице Западный Обход в Краснодаре неизвестный с мачете напал на посетителей. Жертвой стала женщина. Еще пять человек, включая охранника, который помогал задерживать преступника, получили серьезные травмы. Злоумышленника задержали. С ним работают следователи.