Россиянина посадили за организацию масштабной «пельменной» аферы

Ленинский районный суд Перми приговорил к шести годам лишения свободы руководителя потребительского кооператива «Пермский пельменный дом» за организацию масштабной аферы на 56 миллионов рублей. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима. Также суд оштрафовал его на 600 тысяч рублей и обязал вернуть пострадавшим деньги в сумме от 50 тысяч до нескольких миллионов рублей. Подсудимый признан виновным по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере с использованием своего служебного положения»).

Осужденного зовут Евгений Малышев, уточняет издание «Новый компаньон».

Суд установил, что в 2016 году он привлекал средства граждан на запуск бизнеса по производству пельменей и мясных полуфабрикатов. Аферист занимал у потерпевших деньги под процент, значительно превышающий среднюю ставку в банках региона, что вызывало большой интерес у людей. Сперва мужчина соблюдал договоренности и выплачивал обещанные проценты, однако в 2017 году прекратил расчеты. Полученные обманным способом средства он тратил на личные цели.

О масштабной «пельменной» афере стало известно в июле 2020 года, когда МВД сообщило о направлении в суд уголовного дела Малышева. Его жертвами стали 198 человек. Расследование началось в 2017 году.