Россиянин притворился инвалидом и получил более полумиллиона рублей

Жителя Приморья заподозрили в незаконном оформлении инвалидности и получении свыше 618,5 тысячи рублей выплат, сообщает РИА Новости.

Следствие предполагает, что в июне 2015 года россиянин незаконно оформил себе инвалидность III группы и предоставил документы о назначении ему страховой пенсии по инвалидности в отделение Пенсионного фонда РФ. В ведомстве рассказали, что знакомый мужчины помог ему оформить медицинские документы за денежное вознаграждение.

Подозреваемый ежегодно действовал согласно проверенной схеме, предоставлял фальшивые документы и, притворяясь инвалидом, получал пенсию и использовал ее по своему усмотрению.

«Таким образом, с июня 2015 года по август 2020 года подозреваемому были перечислены денежные средства в сумме свыше 618,5 тысячи рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины», — подчеркнули в СУСК РФ по региону. Дело возбуждено по части третьей статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»).

Ранее сибиряк сделал себе поддельную инвалидность и имитировал немоту и утрату способности двигать руками, пытаясь получить миллионную выплату. Он вступил в сговор с врачом, которая помогла ему получить ложные документы о наличии серьезного заболевания.