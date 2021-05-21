В Подмосковье арестовали мигрантов за склонение женщин к попрошайничеству

В Подмосковье четырех мигрантов арестовали за незаконное удержание женщин, которых склоняли к попрошайничеству под угрозой насилия. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий. Ее слова приводит ТАСС.

По данным следствия, 16 мая обвиняемые под предлогом трудоустройства пригласили двух бездомных женщин в квартиру в Люберцах. Отобрав у них документы и удерживая под угрозой применения насилия, обвиняемые заставили женщин попрошайничать в подземных переходах в Москве и области. Одной из женщин удалось сбежать, спрыгнув с балкона квартиры со второго этажа.

«Потерпевших удерживали в течение трех дней, после чего одна из них решила сбежать из квартиры. Женщина, спрыгнув с балкона со второго этажа, получила при этом травму позвоночника и стала звать на помощь», — сообщила представитель ГСУ. Очевидцами была вызвана скорая помощь, женщину госпитализировали. В больнице она рассказала обо всех обстоятельствах преступления.

Врадий добавила, что уже проведены допросы, планируется назначить судебно-медицинские, психолого-психиатрические экспертизы. Кроме того, следователи проверяют причастность фигурантов дела к аналогичным преступлениям.

Ранее стало известно о задержании двух жителей Подольска по подозрению в использовании рабского труда инвалидов. Подозреваемые более двух лет держали в неволе четверых мужчин-инвалидов в арендуемом доме. Их избивали и заставляли заниматься попрошайничеством. За неподчинение заложников наказывали электрошокерами, черенком лопаты и другими подручными средствами.