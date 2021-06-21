Эксперты раскрыли способ вернуть деньги за отмененный рейс

Российским туристам раскрыли способ вернуть деньги за отмененный из-за пандемии рейс за границу. Об этом пишет газета «Известия».

По словам экспертов, из-за коронавирусных ограничений наблюдается весьма нестабильная ситуация с планированием отпуска — полет за рубеж может сорваться в любой момент.

Так, если рейс отменен по вине авиаперевозчика, то путешественник имеет право получить компенсацию. Такое правило действует, если пассажир узнал об этом не позднее чем за две недели до поездки.

Кроме того, в подобных случаях авиакомпании обязаны предоставить на выбор несколько вариантов решения проблемы: улететь следующим рейсом без доплаты или вернуть полную стоимость билета. При этом специалисты подчеркнули, что каждый перевозчик устанавливает свои правила выплаты компенсации исходя из того, в какой стране он зарегистрирован.

Как добавили юристы, отмена рейса в связи с распространением коронавируса — это обстоятельство непреодолимой силы. В таком случае авиакомпания может не выплачивать компенсацию, однако обязана либо вернуть полную стоимость билета, либо бесплатно предоставить возможность улететь следующим рейсом.

Ранее в мае стюардесса поделилась с пассажирами советами, которые сделают перелет комфортнее. Так, по словам бортпроводницы, на нижней стороне ручек кресел находится специальная кнопка, с помощью которой подлокотник легко поднимается. Это позволит человеку, сидящему у иллюминатора, быстрее выйти к проходу, не мешая остальным.