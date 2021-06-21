Названы непригодные для употребления с творогом продукты

Специалист по снижению веса Павел Исанбаев назвал непригодные для употребления с творогом продукты. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, тем, у кого есть проблемы с повышенным уровнем сахара, не следует сочетать творог с простыми углеводами: например, вареньем, медом, переспелыми бананами.

Исанбаев подчеркнул, что лучше добавить в продукт зелень, болгарский перец или выбирать творог с более высокой жирностью — хотя бы пять процентов. Еще один здоровый вариант — съесть перед творогом порцию овощей — в виде капусты или зелени. Специалист пояснил, что клетчатка снизит инсулиновый ответ.

Ранее Исанбаев рассказал о вредном сочетании кофе со сладостями. По его словам, кофе временно повышает уровень глюкозы в крови, и при одновременном употреблении этого напитка с десертом глюкоза поднимается чрезмерно, а затем резко падает, что может привести к гипогликемии. Основными ее симптомами являются слабость, головокружение, холодный липкий пот, сонливость. Кроме того, предупредил Исанбаев, кофе содержит антинутриенты — вещества, которые препятствуют усвоению микроэлементов и витаминов из пищи.