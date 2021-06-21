Россия недосчиталась иностранных инвестиций на миллиарды долларов

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в российскую экономику в 2020 году сократились на 70 процентов — до 10 миллиардов долларов, свидетельствуют данные доклада Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). По сравнению с прошлым годом страна недосчиталась около 22 миллиардов долларов.

Этот спад, по мнению экспертов, стал результатом пандемии и рекордно низких цен на нефть, которые не успели полностью восстановиться до докризисного уровня. Впрочем, именно на нефтяную, а также газовую отрасли по-прежнему приходится значительная доля ПИИ — более четверти от общего объема.

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За ними следуют оптовая и розничная торговля и металлургия, тогда как приток средств в другие сектора сократился. В период пандемии пострадали совместные с иностранными партнерами проекты Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по развитию искусственного интеллекта, аграрной промышленности, возобновляемой энергетики. При этом основные ПИИ пришли в страну из таких крупных экономик, как Франция, Турция, Великобритания и США, а также от соседей России — Китая и Финляндии.

Стране удалось сохранить лидерство по объему иностранных инвестиций среди государств региона, несмотря на их существенное снижение. При этом серьезное сокращение ПИИ стало общемировой тенденцией. На глобальном уровне ЮНКТАД отметила в 2020 году «драматичное падение» таких вложений, достигшее 35 процентов по сравнению с 2019 годом.

Это ниже даже уровня посткризисного 2009 года, когда прямые инвестиции были на 20 больше, чем в год начала пандемии. Серьезнее проблема оказалась в развитых странах: там объем ПИИ в 2020 году снизился на 58 процентов, тогда как в развивающихся можно говорить лишь о девятипроцентном сокращении благодаря устойчивым потокам вложений на азиатских рынках.

Ранее в июне компания EY подсчитала, что в 2020 году Россия заняла 11-е место среди наиболее привлекательных для иностранных инвестиций стран Европы. Зарубежные инвесторы вложили деньги в 141 проект на территории России, по утверждению компании, в основном средства поступали из Германии. Сокращение объема ПИИ специалисты EY оценили скромнее — в 26 процентов.