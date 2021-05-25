Иностранным инвесторам разрешили приезжать в Россию вопреки коронавирусу

Российские власти разрешили иностранным инвесторам приезжать в страну вопреки ограничениям, связанным с пандемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минэкономразвития.

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«Мы стараемся идти навстречу иностранным партнерам, которые заинтересованы во взаимодействии с нашей страной. Возможность въезда в Россию иностранных предпринимателей для обсуждения проектов в регионах станет важным шагом для восстановления и роста деловой активности, а также привлечения инвестиций из-за рубежа», — уточнил глава министерства Максим Решетников.

Он уточнил, что приоритетными являются проекты, которые подразумевают создание новых рабочих мест.

В конце апреля правительство поддержало законопроект Минэкономразвития о «золотых» визах для иностранных инвесторов. «На сегодняшний момент мы обсуждаем объем инвестиций в 30 миллионов рублей», — говорил Решетников.

Второй механизм для получения вида на жительства, по словам Решетникова, это вложения в российскую недвижимость в размере 30 миллионов рублей.