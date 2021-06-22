Amazon уличили в постоянном уничтожении миллионов дорогих товаров

Руководство склада Amazon в Шотландии уличили в том, что оно приказывает сотрудникам ежегодно уничтожать миллионы непроданных товаров: ноутбуки, телевизоры, дроны, украшения, наушники и другое. Об этом говорится в расследовании ITV.

Почти все можно было передать благотворительным организациям или нуждающимся, но вместо этого дорогие товары выбрасывают на свалку или увозят грузовиками в центры переработки, пишет издание. «Нашей целью было уничтожить 130 тысяч предметов за неделю», — заявил бывший сотрудник компании.

Он отметил, что на свалку отправлялись, например, MacBook, iPad и 20 тысяч медицинских масок. «В целом, 50 процентов всех товаров были не распечатаны. Другая половина — это возврат, который находился в хорошем состоянии. Персонал просто онемел от того, что их просят сделать», — сказал мужчина.

За неделю более 124 тысяч единиц товара были помечены как «уничтожить» и только 28 тысяч — «пожертвовать». Причина этого в том, что многие поставщики размещают свои товары на огромных складах Amazon. Но чем дольше вещи остаются непроданными, тем дороже их хранить. В конечном итоге дешевле избавиться от товаров.

Представитель британского подразделения Amazon Джон Бумфри заявил, что товаров уничтожается «чрезвычайно мало». В Amazon также заверили, что ничего не отправляется на свалки, а используется в качестве сырья для переработки или получения энергии. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что расследование «звучит невероятно», и пообещал разобраться в ситуации.