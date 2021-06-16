Бывшая жена главы Amazon объяснила желание раздавать деньги

Маккензи Скотт, бывшая жена главы Amazon Джеффа Безоса, объявила о намерении перевести различным организациям 2,74 миллиарда долларов. В своем личном блоге она написала, что помощь получат 286 структур.

По словам Скотт, организации отбирала она лично вместе с мужем и командой исследователей и консультантов. Внимание было сосредоточено на тех общественных сферах, которыми обычно пренебрегают, — это образование, борьба с религиозной и этнической дискриминацией, культура.

Она объяснила свое желание тем, что хочет раздать состояние на цели, которые предполагают изменение систем, благодаря которым оно и было получено.Скотт назвала несправедливой ситуацию, в которой наибольшее богатство сконцентрировано в руках небольшого количества людей.

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Бывшая супруга Безоса получила в результате бракоразводного процесса в 2019 году 36 миллиардов долларов — это четверть акций Amazon. Судебное решение позволило ей занять 15-е место в списке богатейших людей США в 2019 году. В конце 2020-го благодаря росту акций компании состояние Скотт превысило 60 миллиардов долларов.

Она подписала петицию о намерении раздать большую часть денег и в 2020-м перевела различным организациям порядка шести миллиардов долларов. Тогда получателями стали 30 высших учебных заведений, более 40 продовольственных банков и 380 благотворительных организаций.