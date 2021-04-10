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Бывшая жена основателя Amazon отдала миллионы долларов просто так

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Фото: Reuters

Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса и одна из богатейших женщин мира Маккензи Скотт отдала восемь миллионов долларов на благотворительность. Общественный колледж Тертл-Маунтин (Turtle Mountain Community College) получил деньги просто так, без каких-либо условий. Об этом сообщает The Independent.

В школе около 500 студентов, 95 процентов из которых — коренные американцы. Глава колледжа Донна Браун описала свои ощущения, когда узнала о сумме: «Я в то время была за рулем. Мне пришлось съехать на обочину дороги. У меня отвисла челюсть. Максимум, который мы получили до этого, составлял 300 тысяч долларов. Так что получить 8 миллионов долларов было умопомрачительно». Деньги пойдут на развитие магистерской программы и бытовые нужды.

После развода с Безосом Скотт получила четверть принадлежащих ему акций Amazon, которые на тот момент оценивались в 36 миллиардов долларов. Позднее Скотт подписала обязательство о пожертвованиях, она хочет раздать большую часть своего состояния. За несколько месяцев прошлого года Скотт пожертвовала более четырех миллиардов долларов.

«Пандемия стала серьезным ударом для американцев. Как экономические потери, так и последствия для здоровья были хуже для женщин, цветных людей и тех, кто живет в бедности. Между тем пандемия существенно увеличила богатство миллиардеров», — отметила она. Пожертвования Скотт в этом году составят около шести миллиардов долларов.

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