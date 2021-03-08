Бывшая жена основателя Amazon вышла замуж за школьного учителя

Бывшая жена основателя Джеффа Безоса и одна из богатейших женщин мира Маккензи Скотт вышла замуж за школьного учителя. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Избранником 50-летней миллиардерши стал учитель естественных наук из частной школы Сиэтл-Лейксайд в Сиэтле Дэн Джуэтт. Впервые пара публично упомянула о своем браке в субботу, 6 марта, в посте на Giving Pledge — сайте, где миллиардеры и миллионеры клянутся пожертвовать свое состояние другим. Источник издания подтвердил информацию о браке Скотт и Джуэтта.

В своем сообщении на портале Giving Pledge Джуэтт заявил, что присоединяется к «обязательству своей жены передать огромное финансовое состояние для служения другим». «Странно писать письмо, в котором говорится, что я планирую отдать большую часть своего состояния в течение жизни, поскольку я никогда не стремился собрать такое богатство», — написал он.

Согласно сообщению представителя Amazon, бывший супруг Маккензи Скотт и основатель корпорации Джефф Безос назвал ее нового избранника «отличным парнем» и заявил, что счастлив и рад за них, пишет Daily Mail.

Ранее Маккензи Скотт пожертвовала более четырех миллиардов долларов за четыре месяца 2020 года, попросив свою команду выяснить, как быстрее раздать свое состояние, которое составляет 53 миллиарда долларов. По условиям развода с Безосом, который состоялся в 2019 году, она получила четверть принадлежащих ему акций Amazon, которые на тот момент оценивались в 36 миллиардов долларов. В том же году Скотт подписала обязательство о пожертвованиях, она хочет раздать большую часть своего состояния.