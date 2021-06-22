Женщина перенесла 39 операций ради титула самой большой груди в мире

Женщина потратила десятки миллионов рублей на пластические операции ради титула самой большой груди в мире. Соответствующий материал публикует Daily Star.

Известно, что Шейла Херши (Sheyla Hershey) впервые обратилась к пластической хирургии в возрасте 20 лет. По словам героини материала, ее начали дразнить из-за внешности еще с 10 лет, и с годами оскорблений становилось больше. «Люди говорили, что у меня мужское тело без изгибов и округлостей, что я толстая и некрасивая, что у меня нет груди. Мне было очень больно», — призналась женщина.

Так, Херши стала одержимой идеей изменить свое тело, и к 41 году она сделала 39 операций по увеличению груди. На процедуры в общей сложности было потрачено 320 тысяч фунтов стерлингов (32,4 миллиона рублей).

Согласно материалу, за это время женщина перенесла две инфекции, которые чуть не лишили ее жизни. Помимо этого, она дважды пыталась совершить суицид из-за послеродовой депрессии. Отмечается, что Херши пришлось уменьшить размер имплантатов, поскольку они мешали развитию ребенка в утробе и могли привести к проблемам во время родов. По словам героини материала, она не могла смотреть на себя в зеркало, когда у нее была маленькая грудь.

На данный момент Херши довольна своим бюстом 11-го размера. Тем не менее, она планирует побить мировой рекорд Гиннеса, поэтому в скором времени установит имплантаты, изготовленные на заказ. Операция будет проведена с использованием расширителей груди: в течение двух лет в нее будет вводиться специальный раствор для постепенного увеличения объема.

«Меня беспокоит предстоящая операция, но я лучше умру счастливой и с огромной грудью, чем останусь несчастной. Я получу самую большую грудь в мире, никто не побьет мой рекорд, и это будет самым большим достижением в моей жизни», — заключила она.

В мае модель отдала 7,3 миллиона рублей за «тело мечты» и захотела титул самой большой груди. 33-летняя Крис Галера (Cris Galera) увлеклась пластической хирургией, чтобы добиться идеальной, по ее мнению, фигуры. Известно, что она неоднократно увеличивала свою грудь, и теперь предпочитает не носить бюстгальтер.