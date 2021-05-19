Модель отдала миллионы рублей за «тело мечты» и захотела титул самой большой груди

Жительница Бразилии добилась «тела мечты» с помощью пластических операций и захотела получить титул «самой большой груди в Instagram». Соответствующий материал публикует Daily Star.

Согласно информации издания, 33-летняя Крис Галера (Cris Galera) отдала 100 тысяч долларов (7,3 миллиона рублей) на пластическую хирургию, чтобы добиться идеальной, по ее мнению, фигуры. Женщина не назвала конкретный перечень перенесенных операций, но известно, что она неоднократно увеличивала свою грудь.

Героиня материала, чей блог в Instagram насчитывает более 114 тысяч подписчиков, призналась, что в будущем планирует получить титул «самой большой груди в Instagram».

Модель также рассказала, что предпочитает выходить на публику без бюстгальтера, потому что это придает ей уверенности в себе. «Я обожаю свою грудь, это часть тела, которая мне нравится больше всего. У меня нет проблем с фигурой, и я чувствую себя свободно, будучи обнаженной», — заявила Галера и добавила, что важно демонстрировать окружающим свои достоинства.

Отмечается, что в своих соцсетях женщина неоднократно продвигала феминистическое движение Free the Nipple («Освободим соски»), выступающее против дискриминации женской груди.

В мае другая девушка увеличила грудь до 11-го размера ради сходства с Barbie. 20-летняя Джесси Банни (Jessy Bunny) рассказала, что росла в консервативной семье в маленькой немецкой деревне. Она с раннего возраста любила играть с куклами и пыталась имитировать их внешний вид с помощью яркого макияжа. После окончания школы героиня материала продолжила менять свою внешность, но уже хирургическим путем.