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Напавшим на полицейского в ходе несанкционированной акции дали два года колонии

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Ольга Бендес
Ольга Бендес
Фото: Агентство «Москва»

Тверской суд Москвы приговорил к реальному наказанию Александра Глушкова и уроженку Украины Ольгу Бендас, которые напали на сотрудников полиции во время несанкционированной акции 23 января в столице. Об этом сообщает «Интерфакс».

Участникам митинга вменили ч.1 ст. 318 УК РФ («применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья»). Отмечается, что Глушков свою вину признал, в то время как Бендас — нет. Оба приговорены к двум годам лишения свободы. Осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Несогласованные протестные акции в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального прошли 23 января в разных городах России.

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