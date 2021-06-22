Мастер преобразила сожженные краской волосы девушки и прославилась в сети

Парикмахер из США исправила последствия неудачного домашнего окрашивания и прославилась в сети. На размещенное в TikTok видео обратили внимание журналисты The Sun.

Стилистка из американского салона красоты Paint Salon, имя которой не указано, опубликовала ролик, в котором показала преображение клиентки с испорченной прической. По словам мастера, девушка самостоятельно обесцветила волосы в домашних условиях и получила неровный цвет с оранжевыми пятнами. «Никакого осуждения. Я была счастлива исправить ее ошибки», — заверила парикмахер.

В первую очередь мастер отрезала сожженные концы волос клиентки до плеч. Затем она затонировала их, чтобы избавиться от желтизны, и покрасила в русый цвет. Концам волос стилистка придала более светлый оттенок, чтобы добавить прическе ярких бликов. Ролик с переменами стал вирусным и набрал 212,3 тысячи просмотров и 14,2 тысячи лайков.

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Пользователи сети похвалили мастера за проделанную работу. «Теперь ее волосы выглядят гораздо лучше», «Это такая кропотливая работа! Невероятно! Выглядит очень красиво», «Вы настоящий профессионал», «Цвет подобран идеально», «Шикарная прическа», — писали они.

Ранее в июне пользователи сети массово поделились страшными последствиями домашнего окрашивания. Одни юзеры показали аллергические реакции, вызванные косметическими средствами, а другие засняли последствия самостоятельного окрашивания волос. В частности, две девушки продемонстрировали, что их кожа приобрела фиолетовый оттенок из-за неосторожности во время нанесения краски.