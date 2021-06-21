Пользователи сети массово показали страшные последствия домашнего окрашивания

Пользователи сети со всего мира массово поделились страшными результатами домашнего окрашивания волос. На подборку, которая появилась на портале Bored Panda, обратили внимание в Daily Mail.

Одни юзеры показали аллергические реакции, вызванные косметическими средствами, а другие засняли последствия самостоятельного окрашивания волос. В частности, две девушки продемонстрировали, что их кожа приобрела фиолетовый оттенок из-за неосторожности во время нанесения краски.

Аналогичным кадром поделился мужчина, чей лоб покрылся синей краской. По его словам, он безрезультатно пытался отмыть лицо несколько часов, поскольку на следующий день выходил на работу. Еще одна героиня материала осталась с коричневыми шеей и лбом после того, как попросила мужа покрасить ей затылок.

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Некоторые авторы фотографий, включенных в подборку, столкнулись с аллергией, которая возникла из-за непроверенного состава краски. На размещенных кадрах видно, что головы пострадавших распухли, а на глазах появился отек.

Помимо этого, пользователи сети сообщили, что во время процедуры допустили ошибки, которые привели к выпадению волос. Так, на одном из снимков запечатлены осветленные волосы женщины, рядом с которыми лежат выпавшие пряди.

Ранее в марте мужчина остался с головой в виде шара после домашнего окрашивания. Пользователь TikTok с никнеймом @acid.sun опубликовал ролик, в котором объяснил, что хотел стать брюнетом и покрасил волосы самостоятельно, однако не сделал предварительного теста на аллергические реакции и получил химические ожоги.