55-летняя актриса снялась в халате на голое тело и взволновала фанатов

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли снялась в откровенном образе на голое тело и взволновала поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном в сети кадре 55-летняя знаменитость запечатлена возле стены с распущенными волосами. Она позирует без нижнего белья в белом пляжном халате и плавках в черно-белую полоску собственного бренда пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach. Образ Херли дополнила небольшая подвеска в форме сердца.

Публикация набрала почти 170 тысяч лайков. Фанаты похвалили стройное телосложение фотомодели в комментариях. «Ты прекрасна!», «Идеальная фигура», «Ты словно вино — с годами становишься только лучше», «Сексуально», «О, боже, ты просто потрясающая», «Ты всегда будешь самой красивой, Лиз!» — писали они.

Ранее в июне Элизабет Херли снялась в полупрозрачном наряде без белья и порадовала подписчиков. На фото она позирует на территории дома в светло-желтом винтажном платье бренда Versace в пол. Оно оформлено полупрозрачными участками ткани под грудью, в области бедер и на юбке.