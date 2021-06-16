55-летняя модель снялась в полупрозрачном платье без белья

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли снялась в откровенном наряде и взволновала подписчиков. Соответствующая серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 55-летняя знаменитость позирует на территории дома в светло-желтом винтажном платье бренда Versace в пол. Оно оформлено полупрозрачными участками ткани под грудью, в области бедер и на юбке. При этом видно, что на Херли отсутствует нижнее белье. Волосы звезды распущены, а на лицо нанесен легкий макияж. Публикация набрала больше 125 тысяч лайков.

Поклонники оценили образ фотомодели в комментариях под фото. «Потрясающее платье», «Вау, ты такая красивая!», «Ты словно хорошее вино — с годами становишься только лучше», «Выглядишь невероятно! Безумно сексуально», «В чем твой секрет? Выглядишь потрясающе и очень молодо», — восхищались они.

Ранее в июне Элизабет Херли раскрыла секрет своей стройности без спортзала. Знаменитость объяснила, что повседневная рутина помогает ей оставаться очень активной. «Я провожу время за уборкой и беготней по лестнице с тяжелыми сумками. Думаю, это сжигает довольно много калорий. Также я стараюсь не есть много мучного и сладостей», — поделилась она.