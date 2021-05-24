55-летняя актриса снялась в бассейне в бикини

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли опубликовала видео в купальнике и взволновала подписчиков. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram.

55-летняя Херли снялась во время отдыха в бассейне. Ее запечатлели с распущенными волосами в красном бикини собственного бренда Elizabeth Hurley Beach стоимостью 144 фунта стерлингов (15 тысяч рублей). «Просто ловлю лучи солнца», — подписала она короткий ролик, который набрал почти 470 тысяч просмотров и 117 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Ты выглядишь потрясающе», «Так горяча, что вода вскипела», «Готов любоваться тобою вечность», «С годами ты становишься только лучше», «Одна из самых красивых женщин планеты», «Невероятная фигура!» — восхищались они.

Ранее в мае прыгающая в бикини Элизабет Херли порадовала фанатов. Актриса снялась во время прыжка на пляже в купальнике с леопардовым принтом собственного бренда. Автор фотографии запечатлел знаменитость на берегу океана на фоне пальм.